中国で進む電動化の流れBMWは、中国での販売不振や中東紛争の余波を受け、今年の利益予想を大幅に下方修正し、減損処理の可能性を警告した。【画像】フルモデルチェンジ級の大改良！ デザインも中身も刷新【最新型のBMW i7を詳しく見る】全21枚今年、中国市場全体が鈍化する中、内燃機関に依存する欧州の高級車メーカーに影響が及び、BMWモデルの販売は予想以上に大きな打撃を受けた。BMWは中国市場で苦戦を強いられている。中国