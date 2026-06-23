タレントのつるの剛士（51）が、23日までに自身のXを更新。約45年前のホンダ“名車”に興奮した。【写真】フェンダーミラーにJAFのカーバッチ…つるの剛士が興奮した、約45年前のホンダ“名車”の全貌つるのは、お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二と、初代ホンダ『シティ』との3ショットを投稿。「小学生の頃にCMで見た我々世代の憧れの車（わかります？）に乗って小峠くんとドライブ。以前はヒルナンデスでよくロケに行きま