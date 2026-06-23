フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」が来日する大阪中之島美術館の展覧会『フェルメール 真珠の耳飾りの少女展』（8月21日〜9月27日）を前に、書籍『フェルメール解体新書』（トゥーヴァージンズ刊）が、6月25日に発売される。【画像】謎解きのようにフェルメールを解き明かす同書籍は、謎に満ちた天才画家フェルメールの実像と、名作の見方・読み解き方に迫る一冊。フェルメールの生涯と全37作品を、作品一覧と年表をも