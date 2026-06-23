覚書を締結した赤沢経産相（左）とIAEAのグロッシ事務局長＝23日午後、経産省赤沢亮正経済産業相は23日、来日した国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長と経産省内で会談し、次世代原子炉の小型モジュール炉（SMR）の開発などで協力する覚書を締結した。赤沢氏は「研究開発のほか、わが国での普及を念頭に置いて取り組む」と述べ、グロッシ氏は覚書について「原子力産業の進化の上で重要だ」と話した。SMRは出力が30万キロ