お笑いコンビ「ライセンス」の藤原一裕（48）が22日までに自身のインスタグラムを更新。家族写真を公開した。「ランチ！」と書き出した藤原。妻でタレントの山口美沙、娘と焼き肉店へ行った様子をアップした。ファンからは「癒されます」「めっちゃいい笑顔」「笑顔キュート」「藤原家はお肉が似合う」などのコメントが寄せられた。