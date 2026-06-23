24日(水)は西日本の広い範囲で雨が降りそうです。九州や四国では大雨による土砂災害などに警戒してください。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■24日(水)は九州・四国で雨強まる 夜は近畿も・・・【九州北部】九州北部はこのあと23日(火)夜のはじめ頃から24日(水)夕方にかけて、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。24日(水)午後6時までの24時間で予想される雨量は、長崎県で300ミリ、熊本県で200ミリと