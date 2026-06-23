入札の秘密事項を漏らした罪に問われた元建設部長の男に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。 【写真を見る】入札の秘密事項を漏らした罪 愛知･弥富市の元建設部長に執行猶予付き判決 ｢職務に反した悪質な犯行｣ 名古屋地裁 判決などによりますと、愛知県弥富市の元建設部長・立石隆信被告（55）は、去年5月～6月にかけて、市が発注した複合施設「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事など3件の入札をめぐり