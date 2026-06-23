発売1か月で累計受注台数「1万台」超え！2026年6月23日、マツダは同年5月21日に発売した新型「CX-5」の国内受注台数が、6月21日時点で1万台を超えたと発表しました。当初の月間販売計画2000台の5倍を超える好調な立ち上がりとなっています。【動画】これが受注「1万台」超えのマツダ「新型CX-5」です！ 動画で見るCX-5は、2012年の初代登場以来、世界130以上の国と地域で累計500万台以上を販売し、日本市場でもマツダ車販売