車内で１０代の少女にわいせつな行為をしたとして、広島市立安佐中学校の教師の男（２３）が再逮捕されました。 男は４月、安芸区の空き地に駐車した軽自動車の車内で、少女が１６歳未満と知りながらわいせつな行為をし、その様子を撮影した疑いが持たれています。 調べに対して男は容疑を認めています。 男は５月にも、呉市のホテルで１０代の少女にわいせつな行為をしたとして逮捕されていて、その後の捜査で男の携帯電話