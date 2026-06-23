難コース、シネコックヒルズGCで行われた「全米オープン」は、ウィンダム・クラークの大会2勝目で幕を閉じたが、ローアマチュアをライダー・コーワンと分け合ったのが、トータル5オーバー（23位タイ）で終えた、オーバーン大学のジャクソン・コイヴンだ。【画像】ファントムの新形状『10』のプロトタイプ!? コイヴンのエースパターがカッコ良すぎ！華々しい学生戦績を誇り、既にPGAツアー・ユニバーシティ・アクセラレーテッドのポ