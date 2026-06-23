牧草ロールを勝手に売却し横領したとして、ＪＡ釧路太田の元職員の男が業務上横領の疑いで逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、ＪＡ釧路太田の元職員・阿野佳将容疑者５６歳です。阿野容疑者は２０２４年１０月、ＪＡ釧路太田が保管していた牧草ロール６４本を合計６４万円で売却し、横領した疑いがもたれています。（武田記者）「阿野容疑者は農協が所有するこの牧場で、牧草ロールを管理する仕