金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「昨日は父の日、今日はお誕生日」とつづり、亡き父・弘吉さんへの思いを投稿した。【写真】じいちゃん、娘、孫たちが勢揃い！ キンクミのあったかい家族写真昨年10月にこの世を去った父へ向け、「パパ、お誕生日おめでとう。83歳！」とメッセージを送った金田。「毎年この日はパパが歳取るのが嫌で憂鬱な気持ちになってたなぁと」と振り返りながらも、「だけど今はとっても大切な日です