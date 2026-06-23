米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。ノルウェー出身のビクトル・ホブランとクリストファー・レイタンが、母国の代表ユニフォームを着用し、ワールドカップの試合が開催されたスタジアムで肩を組みながら満面の笑みを浮かべる写真を投稿した。【写真】母国の快進撃にご満悦のV・ホブラン&K・レイタンその笑顔が物語る通り、今大会のノルウェーは予選2試合を終えて2勝。勝ち点6で強豪フランスと肩を並べている。過去最高