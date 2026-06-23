お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（50）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。長女（11）と一緒にダンスを披露する動画を公開し、反響を呼んでいる。【動画】「動く娘さん初めて見た」11歳長女と“夜の踊り子”ダンスを披露したアンガールズ山根山根は「娘がやってみたいという事でやってみました インスタに載せても良いという事でしたので載せました！」とコメントを添え、動画を投稿。サカナクションの楽曲「夜