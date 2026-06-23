タレントの藤田ニコル（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。ベビーカーを押し、長女（0）と一緒に散歩を楽しむ2ショットを公開した。【写真】「かわいい」「にこるんオシャレなママ」娘を乗せたベビーカーを押す藤田ニコルこの日は「みんなで緑を見にお散歩」へ。藤田は、デザインTシャツに白のパンツ、小物でウエスタン風のハットとサングラスを合わせ、シンプルながらオシャレな1トーンコーデで決めていた。コメント