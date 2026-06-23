俳優の北村一輝が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが23日、発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、北村は南町奉行・鳥居耀蔵を演じる。【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優北村が演じる鳥居耀蔵は、幕府の儒者・林述斎を父に持ち、家康の無二の忠臣として討ち死にした鳥居元忠の分家の養子となる存在。徳川家に忠義を尽くすことを誇りとして出世。初登城した若き小栗は、そん