ソロユニット「ＯｒｉｇｉｎａｌＬｏｖｅ」で活動する、ミュージシャン・田島貴男がＮＨＫ「ｔｉｎｙｄｅｓｋｃｏｎｃｅｒｓｔＪＡＰＡＮ」に出演することが２３日、分かった。番組は、アメリカの公共ラジオ放送のＮＰＲが２００８年よりネット展開し、オフィスの一角にバンドセットを組み、通常とは異なる環境で音楽を披露する音楽コンテンツ「ｔｉｎｙｄｅｓｋｃｏｎｃｅｒｔｓ」の日本版。収録は都内のＮＨＫ