9年前、神戸市で暴力団関係者の男性が射殺された事件で、指名手配されていた別の暴力団組員の男を逮捕しました。 【写真を見る】9年前の暴力団関係者射殺事件指名手配の神戸山口組系組員（当時）の男逮捕山口県警から「似た男」と情報提供…下松市内の潜伏先のアパートで逮捕 殺人などの疑いで逮捕されたのは、当時・神戸山口組系だった暴力団組員の菱川龍己（ひしかわ・たつみ）容疑者(50)です。 菱川容疑者は2017