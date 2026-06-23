北京五輪レスリング女子銅メダリストでタレントとしても活躍する浜口京子が２３日、自身のＳＮＳを更新。インスタグラムには「美容室で、私の人生で初めての、前髪など、パーマをかけていただきました♡新たな髪型に、挑戦のご報告でした♡楽しみます！」とつづり全身の写真を投稿した。動きのあるウェーブが印象的で、自然体の大人の雰囲気にかわいさも加わったヘアスタイル。フォロワーからは「京子さんお似合いで