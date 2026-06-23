文部科学省による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求について、最高裁第３小法廷（渡辺恵理子裁判長）は２２日付で教団の解散命令を支持する決定を出した。解散を命じた東京高裁の決定に対する教団側の特別抗告を棄却した。解散を命じた司法判断が確定した。決定は裁判官４人全員一致の意見。最高裁が民法上の不法行為を理由に宗教法人に解散を命じたのは初めて。命令の効力は高裁決定ですでに生じ、教団の清