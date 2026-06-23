女優の吉岡里帆（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットが反響を呼んでいる。2027年放送のNHKドラマ「デンジャラス」で主演を務める吉岡。「上白石萌歌さん、宇野祥平さん、片岡凜さん、井上祐貴さん、芋生悠さん、菅原大吉さんと大好きで心強い方達が新キャストに発表されました」と伝えた。同作では、文豪・谷崎潤一郎の代表作「細雪」で、主人公のモデルとなった女性「重子」を演じる吉岡。「202