２２日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、前回からあかり（野呂佳代）陣営に加わった介護士の大樹（伊能昌幸）がまたもやってくれた。都知事選が幕を開け、各陣営、都内の掲示板でのポスター掲示に奮闘。あかり陣営も多くのボランティアの協力を得て順調にポスターを貼っていくが、もちろん全掲示板制覇までは届いていない。介護士の大樹もポスター貼りに出かけて行ったが、連絡が取れなくなった。蛍（