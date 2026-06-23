障害のある人が他の人と平等に教育や社会生活を送るために必要なリーズナブル・アコモデーションという概念が注目されています。 6月23日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、憲法学者で東京都立大学教授の木村草太がこの問題について語りました。 木村「今、障がい者差別解消の分野で合理的配慮、英語でリーズナブル・アコモデーションという概念が注目されています。2006年