【モデルプレス＝2026/06/23】映画「死神バーバー」（6月26日公開）にて、桜井日奈子とともに主演を務めるSTARGLOW（スターグロウ）の日穏（KANON／20）にインタビュー。後編では、オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE（ラスピ）」に参加しながらの映画撮影について「少し大変でしたが、それでも楽しんでできました」と語る一面から、音楽・演技といったジャンルを飛び越えて“表現”を愛する姿が見えてきた。【写真】5人