【モデルプレス＝2026/06/23】映画「死神バーバー」（6月26日公開）にて、桜井日奈子とともに主演を務めるSTARGLOW（スターグロウ）の日穏（KANON／20）にインタビュー。前編では、一風変わった“新米の死神美容師”を演じるにあたって意識したことや、今後俳優として挑戦したい役柄についても聞いた。【写真】5人組グループメンバー、劇中での“死神”ポーズ◆桜井日奈子＆日穏が主演「死神バーバー」本作の舞台は、死神が営む美