薩摩、大隅地方では、24日夕方にかけて大雨となるおそれがあり、25日にかけて土砂災害、24日夕方にかけて低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。 九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 このため、薩摩、大隅地方では、24日明け方から夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が断続的