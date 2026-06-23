非常に強い台風7号がフィリピンの東の海上を北上しています。今後の進路や天気について増永気象予報士の解説です。 気圧配置をご覧ください。梅雨前線が九州南部付近で停滞しています。フィリピンの東の台風7号に続いて、きょう23日午前、台風8号が発生しました。 では、予報円をご覧ください。ともに北寄りから北東方向へ進路を変えそうです。東側の8号は本州への影響はありませんので、西側の7号を詳しく見ていきます。 台