メ～テレ（名古屋テレビ） 19日に東京の小学校で起きた火災。詳しい出火の経緯はまだわかっていませんが、校舎で学ぶたくさんの児童をどう守るかを改めて考えるきっかけになっています。名古屋の小学校で対策はどうなっているのでしょうか。 名古屋市熱田区の白鳥小学校。22日の校内放送では―― 「先週の金曜日、東京の小学校で火事がありましたね。火事や災害はいつどこで起きるかわからない。いつも