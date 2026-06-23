グラビアアイドルやコスプレイヤーなどマルチタレントとして活動し、「令和のドラえもん」を自称する阿波みなみさんが、2026年6月22日にXを更新し、うつ病を患っていることを公表した。「それでも支えになってるのがファンの皆さんです」阿波さんはXで、「実はわたしは『うつ病』です。18歳の時に診断されて 精神科にも10年通ってます」と公表した。「最近はずっと鬱です。何をしてても楽しくなくて何をして生きるのが正解なのか分