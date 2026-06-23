アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/23営業日時点＝ 上海ゴム 0.11％ 上海異形鉄筋 -0.32％ 上海銅 -0.57％ 大連とうもろこし -0.6％ 大連ポリエチレン -1％ 上海重油 -2.49％ ＊数値は前日比％