日本時間１７時００分にユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00 予想51.5前回51.6（ユーロ圏製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00 予想49.3前回47.7（ユーロ圏サ&#