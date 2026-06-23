独仏ＰＭＩで明暗、ユーロドルは１．１４１０－１．１４３９で振幅＝ロンドン為替 この日発表された独PMIは明暗を分けている。先に発表されたフランスPMI速報値（6月）は、製造業が50.7と予想および前回値を上回った。サービス業は47.4と引き続き50割れだが、前回値および予想値を上回った。 一方、ドイツPMIは製造業が50.0と前回および予想値をわずかに下回り、景気判断分岐点へと低下。サービ