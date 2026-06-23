長井市の「あやめ公園」ではいま、100万本のアヤメが見頃を迎え、山形県内外から来た多くの観光客を楽しませています。長井市にある「あやめ公園」には、3.3ヘクタールの敷地に500種類100万本のアヤメが植えられていていま見頃を迎えています。園によりますとことしは開花期の高温で生育が5日ほど早まっているということです。23日の長井市は時折にわか雨に見舞われましたが、太陽が顔をのぞかせる時間帯もあり、県内外から