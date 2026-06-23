日本代表（c）SANKEI サッカー日本代表がワールドカップ（W杯）北中米大会で、"鬼門"の一つを突破して、ノックアウトステージ進出とその先の目標へ前進した。 メキシコのモンテレイで6月20日（日本時間21日）に行われたF組第2戦で、日本代表はチュニジア代表に4-0と勝利。 W杯歴代通算1000試合となる記念試合で、日本は過去苦戦したW杯2戦目を白星で飾り、森保一監督は選手たちの試合へのアプローチ