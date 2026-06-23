鶴岡市の椙尾神社で200年以上前から行われてきた「松明行列」がコロナ禍の中止期間を経てことし7年ぶりに復活します。6月30日に迫った本番に向け、地区の住民たちはそれぞれの思い出とともに準備に取り組んでいます。この日、鶴岡市大山地区のビニールハウスに住民たちが集まり、ある作業が行われていました。手にしているのは1か月間乾燥させた菜の花の束。それを複数組み合わせて大きな束を作っていきます。椙尾神社 権禰