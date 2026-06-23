「脱毛」や「働き方」など、がん患者の悩みに答えようと専門家たちが連携した情報交換会が21日、山形市で開かれました。がん患者が相談できる場所を目的に開かれたこのイベントは、看護師やネイリスト、産業カウンセラーなど専門家で組織する支援団体「キャンサーリンク」が企画しました。メンバーの中心は、自身も乳がんの治療を続けている山形市の美容師 佐藤千草さんです。キャンサーリンク代表美容師