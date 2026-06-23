【新華社南昌6月23日】中国江西省鷹潭（ようたん）市の竜虎山風景区で21日、竜虎山第5回パドルボード（スタンドアップパドルボード、SUP）大会が開かれた。水上スポーツ愛好家300人余りが瀘渓河のほとりに集まり、赤い堆積岩が隆起した丹霞地形に囲まれた美しい流れの中で熱戦を繰り広げた。今大会では、風景区の中核となる遊覧水路に沿って、プロの競技基準と自然観光の特色を兼ね備えるコースが設けられた。往復6キロのコー