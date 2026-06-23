第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の滋賀大会の組み合わせ抽選会が２３日、行われた。４７チームが出場。７月５日に開幕し、順調に日程が消化されれば、決勝は同２５日に行われる。センバツ出場の近江と滋賀学園が優勝を争う。近江は最速１４８キロ右腕・上田が調子を落とす中、長身右腕の元が台頭。主将の上田捕手、杉本らの勝負強い打撃も魅力。滋賀学園は４番・中野を軸に土田と伴田の左右の両エー