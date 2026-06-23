旧統一教会に対する解散命令について、最高裁は、教団側の特別抗告を退ける決定をしました。決定は22日付で、解散命令をめぐる一連の裁判手続きが終了しました。旧統一教会に対しては、高額な献金で多くの人に損害を与えたなどとして文部科学省が解散命令を請求し、東京地裁が2025年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じています。教団側は「国家による信教の自由への侵害」など