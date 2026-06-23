アメリカのトランプ大統領はイランがIAEA（国際原子力機関）による核査察を受け入れるとの認識を示し、イラン側は反発しています。トランプ大統領：目的は2つだ。海峡解放と核兵器の放棄だ。トランプ大統領は22日、記者団に対し、戦闘終結に向けた「覚書」の合意後、初めて行われたイランとの協議を踏まえ、「イランは決して核兵器を持たない」と強調しました。また、これに先立ち、自身のSNSで「イランが兵器の査察に同意すると誰