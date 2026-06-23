【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、兵庫県在住の女性（51）から依頼が届く。その内容は、「手すりを持たずに階段を下りられるようにしていただきたい」というものだ。依頼者は二十歳を過ぎた頃、ある日突然階段が怖くなってしまった。バランスをとりながら下りるようになり、現在は手すりにつかまらないと下りられない