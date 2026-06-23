台風7号の接近に伴い、木原官房長官は、早めの避難を心がけ、油断することなく命を守る行動をとるよう、国民に呼びかけました。木原稔 官房長官「テレビ、ラジオ、インターネットなどで自治体の避難情報に十分注意し、風が強まる前に、早めの避難を心がけるなど、油断することなく命を守る行動をとっていただくように、お願いをいたします」台風7号は26日から27日にかけて沖縄地方や奄美地方に接近する見込みで、28日にかけて