世界平和統一家庭連合＝旧統一教会への解散命令について、最高裁は教団側の特別抗告を退けました。これで、教団への解散命令が完全に確定し、宗教法人として存続することはできなくなりました。旧統一教会をめぐっては、東京高裁がことし3月、1審の東京地裁に続き、教団に解散を命じていました。その後、教団側が憲法が保障する「宗教活動の自由」の侵害にあたるなどとして特別抗告していましたが、最高裁は23日までにこれを退ける