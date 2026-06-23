自身の事務所の女性従業員ら2人に対する暴行の罪に問われた、タレントの「デヴィ夫人」の初公判が行われました。「私は瞬間湯沸かし器のような部分がある」。デヴィ被告から出たのは、反省と後悔の言葉でした。顔を隠すようにして裁判所に入ったのは、タレントの「デヴィ夫人」、本名、デヴィ・スカルノ被告（86）です。去年2月、東京・渋谷区の飲食店で、自身の事務所の女性従業員にシャンパングラスなどを投げつけた罪と、去年10