「ハッピーターン」や「柿の種」などを値上げです。亀田製菓は10月から、せんべいなどの菓子類42品目を値上げすると発表しました。「ハッピーターン」や「柿の種」などが対象で、想定される店頭での値上げ幅は3〜17％程度です。今回の値上げについて中東情勢の影響による包装資材の高騰や円安などで、サラダ油を含む原材料費が上がっていることが要因だと説明しています。亀田製菓は6月にもせんべいを値上げしていて、「コメの価格