法事の準備を押し付けるだけでもびっくりですが、買い物代まで…。なんで長男嫁がそこまでしないといけないの？そしてそのお金で楽しく買い物をしていたさなか、お義母さんは次男嫁から“あるお願い”をされるのです。>>【まんが】長男嫁が嫌いな理由(ウーマンエキサイト編集部)