太陽光発電施設の設置を規制する改正条例を全会一致で可決した北海道釧路市議会＝23日午後北海道釧路市議会は23日の本会議で、太陽光発電施設の設置を規制する改正条例を全会一致で可決した。事業者に施設の廃棄費用に相当する保証金の金融機関への預け入れを義務付け、市と質権設定契約を結ぶ。事業者の破産などによる施設の放置が全国的に課題となる中、将来の撤去費用を確保するのが狙い。12月23日に施行する。改正前の条例