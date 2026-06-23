ツッコまれるのも当然か。グラビアアイドルの風吹ケイが6月21日、ボートレース特番「スナックさざなみ」に生出演して、プライベートすぎる写真を公開した。【映像】風吹ケイ、元カレと言ったプライベート写真番組では、人気企画「思い出写真3連単」を実施した。スマートフォンに保存されている思い出写真を3枚チョイス。その写真について、質問の回答や思い出話を聞きながら、どの順番で撮られた写真なのかを予想するといった