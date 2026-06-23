【ロンドン＝工藤圭太】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は２２日、スイス・ローザンヌで理事会を開き、２０３０年フランス・アルプス冬季五輪のスピードスケートを、オランダのヘーレンフェインで行うことを承認した。フランスに適当な競技会場がなく、世界選手権など多くの主要大会が開かれてきたヘーレンフェインが選ばれた。五輪では異例の国外開催となる。理事会ではこのほか、同五輪のフィギュアスケートやカーリングな