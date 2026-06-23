タレントのベッキーが２３日、都内で、ポータブル電源などを展開する「ＢＬＵＥＴＴＩ（ブルーティ）」の新製品「ＡＯＲＡ１００ｍｉｎｉ」発表会に出席。独自のリフレッシュ方法を明かした。同社のブランドパートナーに就任したベッキーは、イベントで同社ＣＯＯの川村卓正氏からパワーを充電できるような人柄と評され、「芸能界のポータブル電源になれるようがんばります」と笑顔で語った。日々大切にしていることを問